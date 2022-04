Comédie musicale Le Petit Prince Rioz Rioz Catégories d’évènement: Haute-Saône

Rioz

Comédie musicale Le Petit Prince Rioz, 30 avril 2022, Rioz. Comédie musicale Le Petit Prince Rioz

2022-04-30 – 2022-04-30

Rioz Haute-Saône Rioz Haute-Saône 4 EUR Samedi 30 avril à 18h et dimanche 1er mai à 16h au CCSL de Rioz.

Le foyer rural vous propose une comédie musicale.

Tarif entrée au spectacle : 4€ par adulte et 2 € par enfant de 5 ans à 18 ans, (gratuit en dessous de 5 ans). Réservations au 03 84 91 83 11. +33 3 84 91 83 11 Samedi 30 avril à 18h et dimanche 1er mai à 16h au CCSL de Rioz.

