Après les succès de « Quelque chose en nous de Michel Berger » (2019), de la comédie musicale « Qui suis-je ? » (2020), de « Brassens, Brel et compagnie » (2021), « Jean-Jacques Goldman » (2023), nos ateliers d’expression artistique vous présentent

Une comédie musicale

L’Amour est un oiseau rebelle

Une création collective sous la direction Marc Sorlot

Avec

– 3 musiciens professionnels Pierre Alexandre Petiot (claviers), directeur de l’école de musique AMA de Beaune, Frédéric Le Saux (guitares) et Denis Codfert (batterie)

– 6 solistes voix sous la direction de Marc Sorlot et les 30 choristes de Mi fugue Mi raisin du Foyer rural de Savigny-les-Beaune sous la direction de Patrick Maurice.

– 6 comédiennes et 1 comédien sous la direction de Marc Sorlot et Christine Console.

– 12 danseuses de l’association Temps danse jazz sous la direction de Salomé Hugues

Pour écrire son nouveau roman L’amour est un oiseau rebelle, Dominique puise son inspiration dans les chansons qu’elle aime, ce qui ne convient pas toujours à son éditeur qui préfère la rentabilité au romantisme. En dialoguant avec son amie Martine, elle construit pas à pas son roman, de la rencontre à la rupture traitée avec l’humour de Muriel Robin. Pour évoquer les gens qu’on aime, la troupe assemble, en un patchwork poétique, des chansons allant du répertoire de Florent Pagny, Patrick Fiori et Patrick Bruel à Gauvain Sers, Big Flo et Oli et Vianney. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Théâtre de Beaune 64 Rue de Lorraine

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

