Comédie musicale La Seine en scène – JO 2024 Complexe Petit Breton 56760 Penestin Penestin, samedi 6 avril 2024.

Comédie musicale La Seine en scène – JO 2024 Les écoles de Pénestin nous offrent deux magnifiques textes à chanter sur l’air de notre hymne Européen : l’Ode à la joie de Beethoven ! Découvrez également les oeuvres des enfants de notre commu… 6 – 14 avril Complexe Petit Breton 56760 Penestin Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-07T06:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-15T01:00:00+02:00

Les écoles de Pénestin nous offrent deux magnifiques textes à chanter sur l’air de notre hymne Européen : l’Ode à la joie de Beethoven !

Découvrez également les oeuvres des enfants de notre commune sur le thème des Jeux Olympique d’été de Paris 2024.

Complexe Petit Breton 56760 Penestin

