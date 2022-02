Comédie musicale – La Reine des Glaces Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Comédie musicale – La Reine des Glaces Yvetot, 19 mars 2022, Yvetot. Comédie musicale – La Reine des Glaces Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Yvetot

2022-03-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-17 Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot Seine-Maritime Yvetot En direct sous vos yeux, six artistes joueront la comédie et chanteront les chansons du dessin-animé « La Reine des Neiges ». Effets spéciaux, mascotte avec charrette, décoration hivernale… Les enfants, autant que les parents, seront émerveillés par cette troupe. En direct sous vos yeux, six artistes joueront la comédie et chanteront les chansons du dessin-animé « La Reine des Neiges ». Effets spéciaux, mascotte avec charrette, décoration hivernale… Les enfants, autant que les parents, seront émerveillés par… saison.culturelle@yvetot.fr +33 2 35 95 15 46 https://www.lesvikings-yvetot.fr/ En direct sous vos yeux, six artistes joueront la comédie et chanteront les chansons du dessin-animé « La Reine des Neiges ». Effets spéciaux, mascotte avec charrette, décoration hivernale… Les enfants, autant que les parents, seront émerveillés par cette troupe. Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Yvetot

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Yvetot Normandie Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Ville Yvetot lieuville Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Comédie musicale – La Reine des Glaces Yvetot 2022-03-19 was last modified: by Comédie musicale – La Reine des Glaces Yvetot Yvetot 19 mars 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime