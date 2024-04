Comédie Musicale La poupée chiffon Amiens, samedi 6 avril 2024.

La petite Zita vit avec sa mère Dolorès et sa famille de gitans à côté d’un terrain vague où le petit Léon vient traîner avec sa bande. Parmi les chiffons qui traînent, Léon trouve une poupée de chiffon qu’il va offrir à Zita.

Une volée d’oiseaux arrive sur le terrain vague, faisant fuir les enfants. Dans l’affolement, Zita fait tomber la poupée que les oiseaux se disputent et finissent par la déchirer.

Le vent se lève et emporte tout. Zita retrouve sa poupée en deux morceaux. Dolorès, pour la consoler, l’emmène au « Palais des poupées ». Dans cette merveilleuse boutique, on lui présente de somptueuses poupées, toutes plus belles les unes que les autres. Mais Zita ne veut qu’une chose qu’on lui répare sa poupée de chiffon… L’arrivée des araignées va tout changer.

Mise en scène Dominique Martens

Chorégraphies Barbara Hoguet et Lauren Burosse 1212 12 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Avenue de l’Hippodrome

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

