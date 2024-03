Comédie musicale J’irais chanter chez vous Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre, dimanche 30 juin 2024.

35 chanteurs et musiciens de Vox Académie vous invitent à les

suivre pour un tour du monde fantastique, humoristique et

décalé. Une comédie musicale invitant au voyage à

travers les aventures d’Antoine de Maximy, pour le

plaisir des petits et des grands !

15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 15:00:00

fin : 2024-06-30

Théâtre Jean Ferrat Place du Champs de Mars

Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@ahvec.org

