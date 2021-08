Le Grand-Saconnex Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex Comédie musicale improvisée Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex Catégorie d’évènement: Le Grand-Saconnex

Six virtuoses de la rime et du drame, six artistes qui improvisent sans trame. Des doubles-croches, des rires pliés en quatre et un pianiste qui touche de ses dix doigts des mélodies qui touchent. Du Sondheim sur le fil du rasoir. Du Broadway sur le fil du trottoir. Avec ce spectacle d’improvisation hors du commun, la troupe de la Comédie Musicale Improvisée vous propose 75 minutes de spectacle exclusif, à partir de quelques suggestions glanées dans le public. Un show où chaque petite soirée est une grande première ! Compagnie CMI Avec : Lucas Buclin (au piano) Et (en alternance) : Florence Annoni, Blaise Bersinger, Mélanie Foulon, Caroline Imhof, Grégoire Leresche, Quentin Lo Russo, Lionel Perrinjaquet

PT 25.- / TR 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T20:00:00 2021-10-13T21:30:00;2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T21:30:00;2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T21:30:00;2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T21:30:00;2021-10-17T18:00:00 2021-10-17T19:30:00

