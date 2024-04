Comédie musicale « Et bien dansons maintenant ! » Rue Jean Urruty Saint-Palais, lundi 15 avril 2024.

Comédie musicale « Et bien dansons maintenant ! » Rue Jean Urruty Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Spectacle alliant théâtre, musique et danse avec pour objectifs de sensibiliser le public à la prévention à travers le temps , promouvoir le bien-vivre et plus globalement inciter chacun d’entre nous à prendre soin de soi et des autres. La comédie musicale Eh bien ! Dansons maintenant… vous est proposée par les caisses de retraite d’Aquitaine (CARSAT, MSA) et leurs partenaires (ASEPT). Ce spectacle alliant chant, danse et théâtre aborde la problématique du bien vieillir et de l’importance de prendre soin de soi. La comédie musicale offre une perspective positive sur l’avancée en âge, et l’importance de sauvegarder les liens intergénérationnels. Avec humour, légèreté, et vitalité, huit comédiens de toutes générations sont mis en scène dans le but de faire passer les bons messages tout en dédramatisant ce moment de la vie qu’est le vieillissement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 20:00:00

fin : 2024-04-15

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Comédie musicale « Et bien dansons maintenant ! » Saint-Palais a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque