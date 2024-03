Comédie musicale: Encore un soir allée Suzanne Bacarisse Pau, vendredi 15 novembre 2024.

Comédie musicale: Encore un soir allée Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

FREDERIC FUERTES création et mise en scène DENIS ZABEE direction musicale

La nouvelle comédie musicale de l’Art Scène Théâtre sur les airs de Céline Dion.

Retrouvez les plus grands succès de l’artiste dans un spectacle original.

Présenté par la troupe de l’Art Scène Théâtre avec la participation exceptionnelle de Victoria SIO, Michal KWIATKOWSKI et Bruno CAPRIOLI. 49 49 EUR.

Début : 2024-11-15 20:30:00

fin : 2024-11-15

allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

