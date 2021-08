Comédie Musicale “Elementaire, mon cher !” Le Creusot, 18 septembre 2021, Le Creusot.

Comédie Musicale “Elementaire, mon cher !” 2021-09-18 – 2021-09-18 L’arc Avenue François Mitterrand

Le Creusot 71200 Le Creusot

6 EUR « Londres se réveille. Dans la nuit, un tueur en série a frappé pour la troisième fois. Chaque victime a été tuée de façon différente. Seul point commun : un signe mystérieux peint en rouge sur les lieux des crimes. L’Inspecteur Lestrade et Scotland Yard n’ont aucune piste… De son côté, Sherlock Holmes souffre d’inactivité et d’ennui. Ni cette histoire de meurtres, ni le cas des bijoux volés pendant l’exposition « Splendeurs des Maharajahs » au British Museum ne lui suffisent comme distraction cérébrale. Bientôt le tueur frappe pour la quatrième fois et voilà que l’assassin tombe tout cuit entre les mains de l’Inspecteur Lestrade. Mais est-ce le vrai tueur ? Sherlock n’en est pas convaincu ! Car cette fois-ci, il n’y a aucun cadavre… »

sandra.damas@hotmail.fr

