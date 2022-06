Comédie Musicale « Eh bien ! Dansons maintenant… » Tonneins, 29 juin 2022, Tonneins.

Comédie Musicale « Eh bien ! Dansons maintenant… »

Cours de Verdun La Manoque Tonneins Lot-et-Garonne

2022-06-29 20:00:00 – 2022-06-29 21:30:00

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins

Lot-et-Garonne

EUR La CARSAT Aquitaine et les MSA d’Aquitaine présentent leur nouveau spectacle original et décalé, alliant théâtre, musique et danse. 1h20 d’humour et d’esprit pour aborder la prévention à tout âge et inciter chacun à prendre soin de soi et des autres.

– Ouverture de la salle : 1h avant le spectacle

– Début du spectacle : 20h

– Durée du spectacle : 1h20

– Placement libre

Réservation Obligatoire en ligne https://www.dansonsmaintenant.fr/

Dansons Maintenant

La Manoque Cours de Verdun Tonneins

