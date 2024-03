Comédie musicale Eh bien ! dansons maintenant place xan ithouria Saint-Pée-sur-Nivelle, mercredi 6 mars 2024.

Mireille et Henry, sexagénaires retraités et dynamiques, vivent en Aquitaine. Très complices, leurs journées sont emplies de sorties, de découvertes culturelles et gastronomiques.

Tout va donc pour le mieux… jusqu’au jour où Sam, leur petit-fils de 20 ans, déprimé, débarque chez eux pour deux jours. Seulement deux jours. Mais cela précipite Mireille et Henry dans un gouffre de perplexité c’est qu’ils n’avaient absolument pas prévu sa venue. Et cela contrarie fortement leurs plans.

Comment s’y prendront-ils pour que Sam ne végète pas sur leur canapé, et surtout pour qu’il reparte le plus vite possible, leur rendant ainsi leur liberté ? D’autant que Marie-Geneviève, la voisine folle de ragots et de café, se prend d’affection pour le jeune homme.

Au final, grands-parents et petit-fils ne se découvriront-ils pas de nombreux points communs et un goût partagé pour une vie pleine d’entrain ? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:00:00

fin : 2024-03-06

place xan ithouria Espace culturel larreko

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

