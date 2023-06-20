COMÉDIE MUSICALE DES ÉCOLES PIERRE ET MARIE CURIE ET LA SAPINIÈRE Toul Toul
COMÉDIE MUSICALE DES ÉCOLES PIERRE ET MARIE CURIE ET LA SAPINIÈRE Toul, 20 juin 2023, Toul.
COMÉDIE MUSICALE DES ÉCOLES PIERRE ET MARIE CURIE ET LA SAPINIÈRE
18 rue de la Halle Toul Meurthe-et-Moselle
2023-06-20 18:30:00 18:30:00 – 2023-06-20 20:30:00 20:30:00
Toul
Meurthe-et-Moselle
Toul
Comédie musicale des écoles Pierre et Marie Curie et de La Sapinière avec les classes de CE2, CM1, CM2, l’orchestre à l’école et la danse à l’école à l’Arsenal. Mardi 20 juin 2023
+33 3 83 64 31 15 http://www.mjc-toul.fr/
MJC de Toul
Toul
dernière mise à jour : 2022-11-18 par MT TERRES TOULOISES