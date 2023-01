Comédie Musicale « de Montmartre à Broadway » Autun, 26 février 2023, Autun .

Comédie Musicale « de Montmartre à Broadway »

Place du Champ de Foire Théâtre Municipal d’ AUTUN Autun Saône-et-Loire Théâtre Municipal d’ AUTUN Place du Champ de Foire

2023-02-26 – 2023-02-26

Paris, ville lumière et ses quartiers… Un guide vous conduira place du Tertre à la rencontre d’Aristide Bruant et sa joyeuse bande, sans oublier le Titi de Poulbot. Ils vous feront revivre la grande époque du Lapin Agile avec Apollinaire, Toulouse Lautrec … Redescendons la Butte pour rejoindre les Grands Boulevards avec Yves Montand. Arrêtons-nous au Casino de Paris avec Joséphine Baker et Mistinguett, haut lieu du music-hall, à Ménilmontant et Belleville avec Maurice Chevalier, les Bords de Seine, Saint-Germain des Prés, au Café de Flore et aux Deux Magots avec Guy Béart, ah ! la rive Gauche, … puis partons à Joinville, chez Gégène … et retour à Paris qui sera toujours Paris …

Aéroport Charles De Gaulle … le vol NY 711 Paris New York nous conduit dans le temple de la comédie musicale, BROADWAY. Parade en fanfare pour évoquer les extraits des plus célèbres d’entre elles, Comedy to night, Mary Poppins, West Side Story, Hair et une évocation mise en scène des personnages du livre de Victor Hugo, « Les Misérables ».

« de Montmartre à Broadway », un spectacle avec Comédie, Chœurs, Solistes, Narrateurs, Danse, Décors, Vidéo-projections et Mise en scène pour vous transporter dans un monde musical pétillant …

rutabagacompany71300@gmail.com https://www.billetweb.fr/rutabaga&multi=21704&color=174526&parent=1&color=174526

