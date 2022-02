Comédie musicale Charles Aznavour : Emmenez-moi Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny

Comédie musicale Charles Aznavour : Emmenez-moi Chauny, 1 avril 2022, Chauny. Comédie musicale Charles Aznavour : Emmenez-moi Chauny

2022-04-01 – 2022-04-01

Chauny Aisne 32 Rendez-vous le vendredi 1er avril à 20h30 au Forum de Chauny pour applaudir la comédie musicale Emmenez-moi. La nouvelle comédie musicale évènement de Roger LOURET !

Écrite et réalisée sous forme de comédie musicale, Emmenez-moi est l’histoire du fabuleux destin d’une troupe d’artistes qui, de l’ombre à la lumière… nous dévoilent… leurs vies… leurs succès… leurs amours… leurs emmerdes… Emmenez-moi est exclusivement composé de 150 chansons… chantées, écrites, composées ou reprises ou enregistrées par Charles Aznavour… parmi lesquelles se

trouvent tous les plus grands tubes. De Marc Mondon Production. 13 artistes sur scène Durée : 1h15

Tout public Plein tarif : 35€

Tarif réduit : 32€

Moins de 12 ans : 15€ Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/ Rendez-vous le vendredi 1er avril à 20h30 au Forum de Chauny pour applaudir la comédie musicale Emmenez-moi. La nouvelle comédie musicale évènement de Roger LOURET !

Écrite et réalisée sous forme de comédie musicale, Emmenez-moi est l’histoire du fabuleux destin d’une troupe d’artistes qui, de l’ombre à la lumière… nous dévoilent… leurs vies… leurs succès… leurs amours… leurs emmerdes… Emmenez-moi est exclusivement composé de 150 chansons… chantées, écrites, composées ou reprises ou enregistrées par Charles Aznavour… parmi lesquelles se

trouvent tous les plus grands tubes. De Marc Mondon Production. 13 artistes sur scène Durée : 1h15

Tout public Plein tarif : 35€

Tarif réduit : 32€

Moins de 12 ans : 15€ Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/ +33 3 23 39 77 77 http://billetterie.ville-chauny.fr/ Rendez-vous le vendredi 1er avril à 20h30 au Forum de Chauny pour applaudir la comédie musicale Emmenez-moi. La nouvelle comédie musicale évènement de Roger LOURET !

Écrite et réalisée sous forme de comédie musicale, Emmenez-moi est l’histoire du fabuleux destin d’une troupe d’artistes qui, de l’ombre à la lumière… nous dévoilent… leurs vies… leurs succès… leurs amours… leurs emmerdes… Emmenez-moi est exclusivement composé de 150 chansons… chantées, écrites, composées ou reprises ou enregistrées par Charles Aznavour… parmi lesquelles se

trouvent tous les plus grands tubes. De Marc Mondon Production. 13 artistes sur scène Durée : 1h15

Tout public Plein tarif : 35€

Tarif réduit : 32€

Moins de 12 ans : 15€ Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/ Forum Chauny

Chauny

dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chauny Autres Lieu Chauny Adresse Ville Chauny lieuville Chauny Departement Aisne

Chauny Chauny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauny/

Comédie musicale Charles Aznavour : Emmenez-moi Chauny 2022-04-01 was last modified: by Comédie musicale Charles Aznavour : Emmenez-moi Chauny Chauny 1 avril 2022 Aisne Chauny

Chauny Aisne