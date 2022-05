COMEDIE MUSICALE – CES LETTRES QU’ ON N’ECRIT PAS… Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges De Dominique Canizares

avec la chorale Choeur’s et âmes

Les claquettistes du Centre Léo Lagrange

Irène Moraglio et Patrice Meissirel de la Cie Tango unione et quelques invités surprises… Billetterie disponible à l’Office de tourisme d’Epinal. +33 3 29 82 53 32 rue de la Louvière AUDITORIUM LA LOUVIERE Épinal

