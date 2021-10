Sarzeau Espace Culturel l'Hermine Rue du Père Coudrin Morbihan, Sarzeau Comédie Musicale Alain Barrière Espace Culturel l’Hermine Rue du Père Coudrin Sarzeau Catégories d’évènement: Morbihan

du vendredi 5 novembre au samedi 6 novembre à Espace Culturel l'Hermine Rue du Père Coudrin

ESPACE CULTUREL L’HERMINE 56370 SARZEAU La troupe des Poly’sons de Rhuys vous plonge dans l’univers de Joe, le gardien du Phare de la Baleine. Ni marin, ni terrien, cet homme entre « rêve et réalité » tue sa solitude par le bruit des vagues et les récits des marins qui passent. Pourtant, sa vie bascule un matin d’avril, alors qu’il aperçoit au large … une sirène. Cet « improbable amour » vous sera raconté grâce au répertoire d’Alain Barrière, auteur compositeur interprète du Morbihan, avec des chansons connues, qui ont fait son succès dans les années 60 comme « elle était si jolie » ou « les guinguettes » mais également en redécouvrant des chansons oubliées du public.

12 euros / 6 euros (Rsa, étudiants, demandeurs d’emploi, – de 18 ans) Vente de billets : Offices du tourisme Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et à l’entrée du spectacle Réservation: lespolysonsderhuys@free.fr Téléphone : 06 51 40 36 40

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:30:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T17:30:00;2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T22:30:00

