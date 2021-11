Comédie musicale : Aladdin “Un Noël de génie” Le Havre, 5 décembre 2021, Le Havre.

Comédie musicale : Aladdin “Un Noël de génie” Le Havre

2021-12-05 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-05

Le Havre Seine-Maritime

Aladdin sur Glisse, un Noël de génie !

En plus de ses dimensions humoristiques, acrobatiques, rythmiques, esthétiques et très interactives avec les spectateurs et surtout les enfants, ce grand spectacle familial de Noël, est aussi l’occasion de découvrir plus d’une quinzaine d’artistes et interprètes, issus de nombreuses disciplines mêlant patinage artistique, acrobaties et jeu d’acteur.

Mais tout cela sans oublier pour les petits comme pour les plus grands, le plaisir de découvrir ou redécouvrir les merveilleux personnages de ce fabuleux conte des Mille et une nuits : Aladdin, Jasmine, le Génie, Jafar, le Sultan et pour le plaisir des plus jeunes un hibou et un petit singe, qui n’ont pas la langue dans leur poche.

+33 2 32 92 52 52 https://www.dockslehavre.com/evenement/aladdin/

Le Havre

