Espace de la Confluence (Rue Jean Ferrat), le samedi 27 novembre à 20:00

Samedi 27 novembre à 20h, la commune d’Auriol vous propose de venir découvrir, à l’Espace de la Confluence, la comédie musicale de Georges CRESCENZO « A Marseille, un Soir », qui célèbre les plus grands airs d’opérettes marseillaises et vous fait découvrir le Marseille d’antan à travers l’histoire de Titin, Miette, Marie la Jolie ou encore Cagaloucho… Un voyage dans les rues de la ville phocéenne, où le répertoire d’opérettes Marseillaises vous guidera, tel un fil rouge, de la Bonne Mère à la Canebière, en passant par la Belle de Mai… Tarif unique : 15€

