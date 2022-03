Comédie musical : Le Dindon Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Comédie musical : Le Dindon Espace des Etangs, 9 décembre 2022, Nogent-sur-vernisson. Comédie musical : Le Dindon

Espace des Etangs, le vendredi 9 décembre à 19:30

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son mari… Sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va tout mettre en oeuvre pour arriver à ses fins. La mécanique est en place et nous entraîne dans un tourbillon explosif où l’on croise anciens amants, nouveaux soupirants et épouses outragées ! Renversant les rôles traditionnels, les hommes deviennent alors des objets manipulés par les femmes… Une adaptation musicale, (très) libre, moderne et intemporelle de la pièce de Feydeau.

Voir https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie/

Une comédie musical complétement dinde par la compagnie Croc-en-jambe – CEJ PRODUCTIONS et “Drôles d’oiseaux”. Espace des Etangs Rue de Bellevue, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:30:00 2022-12-09T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Espace des Etangs Adresse Rue de Bellevue, Nogent-sur-vernisson Ville Nogent-sur-vernisson lieuville Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson

Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

Comédie musical : Le Dindon Espace des Etangs 2022-12-09 was last modified: by Comédie musical : Le Dindon Espace des Etangs Espace des Etangs 9 décembre 2022 Espace des Etangs Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-vernisson