2023-03-16 – 2023-03-18

Café-Théâtre de Carcans 10 place des combattants

Carcans

Gironde Carcans Sandrine est une jolie trentenaire, gaie et pétillante, qui s’apprête à fêter la Saint Sylvestre entre amis. Antoine est un homme timide, mal dans sa peau et qui se résout à fêter la fin d’année seul !

A priori rien ne les unit, mais l’incroyable secret d’Antoine pourrait bouleverser leurs destins… pour le pire, ou pour le meilleur ? Auteur : Carole Greep

+33 6 82 72 37 35

Café-Théâtre de Carcans 10 place des combattants Carcans

