Comédie « Manniefique / Sébastien Laussier à Côté Rocher Rocamadour, 25 mars 2022, Rocamadour.

2022-03-25 15:00:00 – 2022-03-26

Rocamadour Lot

14 EUR

Un grand show se prépare pour une émission télé dédiée à une immense

chanteuse de variétés.

Malheureusement, un artiste est absent… On dépêche, au pied levé un jeune pianiste pour accompagner

l’assistant de la vedette qui va chanter à la place de l’artiste absent et réaliser enfin son rêve !!! Entre un pianiste

désinvolte et un chanteur maladroit et stressé, la mayonnaise va-t-elle prendre ?

Que viens faire lady gaga au milieu de tout ça ?

Et pourquoi c’est point commode d’être à la mode ?

Vous le saurez en venant découvrir le premier « One mansong » de Sébastien Laussier

Textes de Laurent Mentec et Sébastien Laussier

+33 5 65 10 93 39

