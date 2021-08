Paris Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe île de France, Paris Comédie ” Les Tractoristes ” ▪ Festival de Cannes 1939 Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Catégories d’évènement: île de France

Comédie ” Les Tractoristes ” ▪ Festival de Cannes 1939 Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe, 26 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 26 août 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Projection de la comédie musicale soviétique Les Tractoristes (1939, réalisateur Ivan Pyriev), sélectionnée pour le concours officiel du premier Festival de Cannes 1939 Mesdames, Messieurs, chers amis, Dans le cadre de la rétrospective « Cinépassions russes en noir et blanc (1915-1939) » nous vous invitons le 26 août à 19 h,à la projection de la comédie musicale Les Tractoristes (1939, réalisateur Ivan Pyriev), sélectionnée pour le concours officiel du premier Festival de Cannes 1939 (qui, malheureusement, n’a pas eu lieu comme prévu en septembre 1939). Synopsis : au milieu des années 1930, dans un kolkhoze soviétique une brigade de jeunes tractoristes, entièrement féminine, bat tous les records, et sa responsable, la belle Mariana Bajan, fait tourner les têtes des hommes qui l’entourent. Le jeune tankiste de réserve Klim Jarko rentre de son service militaire en Extrême Orient et ne sait pas où aller. Il voit dans un journal une photo de la charmante Mariana et décide de se rendre dans le kolkhoze pour la rencontrer… Une rareté cinématographique à ne pas manquer. VO sous-titres en anglais ▪ durée 88 min Lieu : salle climatisée de l’amphithéâtre Début : à 19 h L’entrée libre. Le nombre de place est limité. L’inscription préalable est obligatoire. Pour vous inscrire veuillez cliquer ici ou envoyer un courriel à cscor@ambrussie.fr Nous vous rappelons que le pass sanitaire sera exigé à l’entrée. Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements. A très bientôt, le CSCOR Spectacles -> Projection Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly Paris 75007

