Comédie » Les Hommes sont des femmes comme les Autres » à Côté Rocher Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Comédie » Les Hommes sont des femmes comme les Autres » à Côté Rocher Rocamadour, 18 février 2022, Rocamadour. Comédie » Les Hommes sont des femmes comme les Autres » à Côté Rocher Rocamadour

2022-02-18 21:00:00 – 2022-02-19

Rocamadour Lot Rocamadour 14 EUR C’est pas toujours facile d’être une femme…

En se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une nuit, Stéphane célibataire et macho va se retrouver dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno ; il devra se sortir de situations très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas prêts de s’arrêter…

Amour, quiproquos, rebondissements, tels sont les ingrédients de cette comédie.

A voir en couple, entre amis, ou en famille. +33 5 65 10 93 39 © Coté Rocher

Rocamadour

dernière mise à jour : 2022-01-29 par OT Vallée de la Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse Ville Rocamadour lieuville Rocamadour Departement Lot

Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour/

Comédie » Les Hommes sont des femmes comme les Autres » à Côté Rocher Rocamadour 2022-02-18 was last modified: by Comédie » Les Hommes sont des femmes comme les Autres » à Côté Rocher Rocamadour Rocamadour 18 février 2022 Lot Rocamadour

Rocamadour Lot