Six-Fours-les-Plages Var Une comédie écrite et mise en scène par Jérôme de Verdière avec Michel Frenna et Karine Dubernet.

2 comédiens, 20 personnages pour rire enfin de notre égoïsme. http://www.fantaisie-prod.com/ Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

