COMÉDIE : L’Auberge du Caramel Les Loges Les Loges Catégories d’évènement: Les Loges

Seine-Maritime

COMÉDIE : L’Auberge du Caramel Les Loges, 27 mars 2022, Les Loges. COMÉDIE : L’Auberge du Caramel Salle des Fêtes 64 Route de Gonneville la Mallet Les Loges

2022-03-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-27 Salle des Fêtes 64 Route de Gonneville la Mallet

Les Loges Seine-Maritime Les Loges L’association des Anciens Combattants des Loges vous donne rendez pour deux heures de rire avec la comédie “L’Auberge du Caramel” de Jean-Luc Pecqueur et mis en scène par Marie Stepowski ! Dimanche 27 mars 2022 à 15h00

Salle des Fêtes : 65 Rte de Gonneville la Mallet, 76790 Les Loges

Réservations :

– Bernard BARTHÉLEMY : 02 35 27 99 57

– Philippe LEBRET : 02 35 27 31 55

9€ L’association des Anciens Combattants des Loges vous donne rendez pour deux heures de rire avec la comédie “L’Auberge du Caramel” de Jean-Luc Pecqueur et mis en scène par Marie Stepowski ! Dimanche 27 mars 2022 à 15h00

Salle des Fêtes : 65… +33 2 35 27 99 57 L’association des Anciens Combattants des Loges vous donne rendez pour deux heures de rire avec la comédie “L’Auberge du Caramel” de Jean-Luc Pecqueur et mis en scène par Marie Stepowski ! Dimanche 27 mars 2022 à 15h00

Salle des Fêtes : 65 Rte de Gonneville la Mallet, 76790 Les Loges

Réservations :

– Bernard BARTHÉLEMY : 02 35 27 99 57

– Philippe LEBRET : 02 35 27 31 55

9€ Salle des Fêtes 64 Route de Gonneville la Mallet Les Loges

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Les Loges, Seine-Maritime Autres Lieu Les Loges Adresse Salle des Fêtes 64 Route de Gonneville la Mallet Ville Les Loges lieuville Salle des Fêtes 64 Route de Gonneville la Mallet Les Loges Departement Seine-Maritime

Les Loges Les Loges Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-loges/

COMÉDIE : L’Auberge du Caramel Les Loges 2022-03-27 was last modified: by COMÉDIE : L’Auberge du Caramel Les Loges Les Loges 27 mars 2022 Les Loges seine-maritime

Les Loges Seine-Maritime