LE SUPER PETIT CHAPERON ROUGE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, mercredi 30 octobre 2024.

Le petit chaperon rouge doit rendre visite à sa grand-mère qui habite une petite maison au fond de la forêt. Sur les recommandations de sa maman, elle ne doit pas traîner en route… C’est sans compter sur une princesse perdue, un loup affamé, des musiciens débutants et autres personnages de contes hauts en couleurs. Mais arrivera-t-elle chez sa grand-mère ? Venez suivre les folles péripéties de ce petit chaperon qui, sous ses airs espiègles et malicieux, cache aussi de super pouvoirs… mais chut ! C’est un secret. Un spectacle interactif et musical qui ravira petits et grands.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-10-30 à 14:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17