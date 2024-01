LUDOVIC SAVARIELLO COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, samedi 14 septembre 2024.

« Sommes-nous réellement obligés au 21ème siècle de souffrir, de subir un électrochoc émotionnel pour changer de vie, se comporter différemment et finalement se rapprocher du bonheur et du bien-être ? Ludovic Savariello a mis « les doigts dans la crise » lui aussi, plusieurs fois au cours de sa vie, et contre toute attente, ça l’a finalement réellement « éclairé ». A travers son histoire personnelle, ce scientifique de formation, devenu expert sur le fonctionnement du cerveau, vous fait découvrir qu’il existe une logique particulière du bonheur et du bien-être, intégrée dans un programme qui vous est propre. Il en partage le mode d’emploi pour changer avec le sourire et sans souffrir dans ce « psyshow » unique mêlant rires, émotions, démonstrations, réflexions et méditations ! Carte vitale acceptée.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-09-14 à 21:00

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17