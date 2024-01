BASTIAN KARVALO ET JOSE DANS A POIL COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, samedi 23 mars 2024.

A Poil ! Une mise à nu humoristique ! À 19 ans, Bastian Karvalo et son meilleur ami José lancent leur premier spectacle : de la boxe à la drague en passant par la jeunesse et les années 80, tout ça avec une petite touche d’amour et quelques surprises ! « C’est notre premier spectacle, j’espère que vous aimez rire de tout ! » Bastian « En plus, y’en a un des 2 qui sera à poil ! » José. A Poil ! C’est comme un spectacle de Chippendales… mais sans Chippendales ! « Un jeune ventriloque de talent à suivre de près » Sud-Ouest

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17