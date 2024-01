ROBIN DES BOIS PRINCE DES VOLEURS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 9 mars 2024, La Rochelle.

Parodie décoiffante de l’histoire du célèbre héros copieusement détournée, Robin des bois, prince des voleurs est une comédie rythmée et bien perchée ! Un shérif tyrannique et colérique, un moine et sa bière d’abbaye, un soldat bien trop naÏf… sont quelques-uns des personnages hilarants, campés par quatre comédiens survitaminés. Olivier Martin réussit le pari de faire rire tous les publics, adolescents, adultes et enfants, chacun y trouvant sa propre lecture. Avec Erwan Bleteau, Amaury Chauvet, Dorine Jousseau et Kévin Moreau

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 16:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17