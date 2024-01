VENDREDI 13 COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 8 mars 2024, La Rochelle.

Jérôme et Christelle ont invité un couple d’amis à dîner. Mais Patrick arrive seul, effondré. Il vient d’apprendre que l’avion qui ramenait sa femme de Paris s’est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles avec le veuf potentiel pour savoir si sa femme fait partie ou non des survivants, le couple apprend qu’il vient de gagner au super tirage du loto de ce vendredi 13. Le mot d’ordre est dès lors cache ta joie … De nombreux rebondissements sont à prévoir au cours de cette soirée qui s’annonce pleine de turbulences ! Une comédie au succès planétaire, jouée dans plus d’une dizaine de langues. Avec Amaury Chauvet, Dorine Jousseau et Kévin Moreau

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 18:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17