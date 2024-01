MIKE ET RIKE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 22 février 2024, La Rochelle.

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube Tout le bonheur du monde et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-22 à 21:00

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17