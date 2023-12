AMANTS A MI TEMPS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 18 février 2024, La Rochelle.

Trois personnages hauts en couleur, des dialogues modernes et ciselés, et un rythme soutenu animent cette comédie originale !Vincent, marié, deux enfants, est patron d’une entreprise de gros et demi-gros à Rungis. C’est un terrien, un sanguin, un instinctif, un bourru, un manuel. Il adore sa femme… Mais aussi sa maîtresse à qui il rend une visite hebdomadaire et régulière du lundi 15 h au mercredi 15 h.Christian, lui aussi, est marié et a deux enfants. Il est maître-conférencier en philosophie à la Sorbonne. Il est doux, calme, posé. C’est un intellectuel. Il adore sa femme… Et encore plus sa maîtresse qu’il entretient et à qui il rend visite du mercredi 15 h au vendredi 15 h.Et il y a Patricia, leur unique point commun, une femme qui change sa personnalité en fonction de ses amants. C’est une femme très organisée.Jusqu’au jour où…Amour, sexe, mariage, fidélité, mensonge, alliances, amitié, inimitié, trahison, lâcheté !Alors que bon nombre de comédies de boulevard traitant de l’adultère mettent en avant les relations extra-conjugales masculines, l’originalité de Amants à mi-temps impose en axe principal de l’infidélité un personnage féminin qui prend, comme un caméléon, la couleur des hommes avec qui elle est. Avant l’arrivée d’un nouvel amant, elle change de tenue, de décor, d’énergie, de voix pour être en fusion avec ses hommes, qui, en apprenant la supercherie, feront front commun pour laver leur honneur en ignorant leurs différences fondamentales.Avec Aurélien Chauveau, Florine Demange et Léo Ferchaud

