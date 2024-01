COSSON ET LEDOUBLEE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle Catégorie d’Évènement: La Rochelle COSSON ET LEDOUBLEE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 17 février 2024, La Rochelle. Mon premier est breton, mon second est normand, mon tout est un duo complètement à l’ouest. Arnaud et Cyril réussissent l’exploit d’interpréter des personnages qui transforment les banalités quotidiennes en grands moments d’hilarité contagieuse. Des sketchs au ton décalé et clownesque, des situations absurdes, des chansons et des sorties de route, c’est la promesse que vous fait ce duo aux multiples talents.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 21:00
COMEDIE LA ROCHELLE
18 RUE RAMBAUD
17000 La Rochelle

