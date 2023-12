KALLAGAN EN ROUE LIBRE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle Catégories d’Évènement: 17

La Rochelle KALLAGAN EN ROUE LIBRE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 16 février 2024, La Rochelle. Politique, jeunesse, cancel culture, guerre, écologie, réseaux sociaux, féminisme, couple, Kallagan est en roue libre sur à peu près tout ! Roi de l’humour trash avant que ça ne devienne à la mode, aujourd’hui c’est en « finesse » qu’il vous surprendra sur des thèmes pas vraiment instagrammables.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 21:00
COMEDIE LA ROCHELLE
18 RUE RAMBAUD
17000 La Rochelle

