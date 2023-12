MES APPLIS MES AMOURS MES EMMERDES COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle Catégories d’Évènement: 17

La Rochelle MES APPLIS MES AMOURS MES EMMERDES COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 1 février 2024, La Rochelle. Où comment les applications censées vous simplifier la vie peuvent vous la pourrir !Dans le couple Jérôme/Carole, c’est Carole qui porte la culotte. Pensant que sa femme a un amant, Jérôme veut, par vengeance, la tromper avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontre. Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils que sa femme a recruté sur l’appli Baby-sittor. Une comédie moderne, dans le nouveau monde , où ces 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges et emmerdes !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.
Début : 2024-02-01 à 20:30
COMEDIE LA ROCHELLE
18 RUE RAMBAUD
17000 La Rochelle

