JOYEUX DIVORCE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 9 janvier 2024, La Rochelle.

Vous avez raté votre mariage ? Ne ratez pas votre divorce ! Vous croyez savoir ce qu’est le divorce ? On parie que non ? Vous pensez qu’on ne peut pas rire d’un tel sujet ? On parie que oui ? Cette comédie va vous apprendre de manière ludique tout ce qu’il y a à savoir sur ce phénomène de société : historique du divorce, les causes, les conséquences, les différentes formes qu’il peut prendre et même un tour du monde du divorce. Vous en sortirez vraiment ravis et vachement calés sur le sujet ! En plus d’être drôle et super impliquée, la comédienne conférencière, assistée de son homme à tout faire (régisseur, époux, amant, homme de ménage), ne vous dira que des choses drôles, mais des choses vraies. Parce que tout est authentique : les chiffres, les dates, les faits… On dit que la réalité dépasse souvent la fiction : vous allez vous rendre à quel point c’est vrai. Les deux comédiens sur scène n’hésitent pas à payer de leur personne pour nous convaincre que le divorce… c’est tout simplement l’avenir ! Avec Clémence Aubret et Sylvain Gigonzac

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17