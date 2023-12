LA COULEUR DES EMOTIONS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 29 décembre 2023, La Rochelle.

Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, il va falloir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur… Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands. Ce spectacle permet aux enfants de démêler le trop plein d’émotions auxquelles ils sont parfois confrontés, en y mettant des mots pour les aider à comprendre ce qu’ils traversent. L’introduction du clown dédiée aux émotions, facilite l’improvisation sur l’instant présent avec le public. Le clown est la partie de nous qui n’est pas visible socialement. Il est là. C’est un diamant brut qui réagit à sa manière, singulièrement. Avec son nez rouge, il est colérique, triste, heureux, amoureux … ou tout en même temps. Il s’appuie sur les spectateurs en leur donnant à voir ce qu’ils ressentent. Pour celui qui regarde, rien n’est plus jouissif qu’un clown sur scène qui nous montre ce qu’il a en lui par un simple regard. Avec : Oumria Mouffok – Mise en scène : Aline Johnson – Décors:Jean-Michel Caulat – D’après le Livre d’Anna Llenas

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 11:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle