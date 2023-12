LE GRAND SOIR COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 28 décembre 2023, La Rochelle.

Quatre amis au chômage décident de monter un spectacle de strip-tease masculin. Mais comment passer du Pôle Emploi au Pole Dance quand on a des poils, du bide et qu’on n’est pas très futés ? Seule solution, il faudra tout déballer. Venez découvrir Le Grand Soir , une comédie sexy et déjantée. Avec Nicolas Beuvin, Guillaume Delanoue, Léo Ferchaud et Sylvain Gigonzac

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 20:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle