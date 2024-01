Théâtre – Règlement de couple Comédie La Rochelle – 18 rue Rambaud La Rochelle, mardi 13 février 2024.

La Rochelle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-29

Certains sont faits pour vivre seul et d’autres pour vivre à deux… Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés pour le meilleur et pour le pire. Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a t-il une date de péremption ?

EUR.

Comédie La Rochelle – 18 rue Rambaud Comédie La Rochelle

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par La Rochelle Tourisme