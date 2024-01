Spectacle – Thierry Marquet – Saignant mais juste à point Comédie La Rochelle – 18 rue Rambaud La Rochelle, samedi 27 janvier 2024.

La Rochelle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27

On adore rire. Surtout quand on pense que ça parle des autres… Alors que ça parle de nous ! « Pince sans rire » par excellence Thierry Marquet traite de l’actualité et des nouveaux phénomènes de société de façon corrosive.

EUR.

Comédie La Rochelle – 18 rue Rambaud Comédie La Rochelle

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par La Rochelle Tourisme