Spectacle – Thibaud Agoston – Addict Comédie La Rochelle – 18 rue Rambaud La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Spectacle – Thibaud Agoston – Addict Comédie La Rochelle – 18 rue Rambaud La Rochelle, 23 décembre 2023, La Rochelle. La Rochelle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 21:00:00

fin : 2023-12-23 Thibaud Agoston , humoriste genevois au flow unique , est l’espoir du stand-up. Ce jeune humoriste de 25 ans décrypte les travers de notre société avec une plume piquante, une aisance déroutante et une poésie qui lui est propre..

Thibaud Agoston , humoriste genevois au flow unique , est l’espoir du stand-up. Ce jeune humoriste de 25 ans décrypte les travers de notre société avec une plume piquante, une aisance déroutante et une poésie qui lui est propre. EUR.

Comédie La Rochelle – 18 rue Rambaud Comédie La Rochelle

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-09 par La Rochelle Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Code postal 17000 Lieu Comédie La Rochelle - 18 rue Rambaud Adresse Comédie La Rochelle - 18 rue Rambaud Comédie La Rochelle Ville La Rochelle Departement Charente-Maritime Lieu Ville Comédie La Rochelle - 18 rue Rambaud La Rochelle Latitude 46.163361 Longitude -1.153474 latitude longitude 46.163361;-1.153474

Comédie La Rochelle - 18 rue Rambaud La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rochelle/