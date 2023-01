Comédie « Je suis ton beau-père !» par Los Muchachos Niort Niort Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Niort EUR 10 » « Je suis ton beau-père ! » est une comédie en deux actes joué par Pierre Sabourin, Emmanuel Zeppa et Ludovic Simonet. Max, jeune doit enfin avouer à Francesco son ami d’enfance que depuis plusieurs semaines, il entretient une relation amoureuse avec sa mère.

Ce dernier, fier de ses origines siciliennes, cherche désespérément ce « petit jeune » qui a brisé le couple de ses parents.

Par-dessus cela, Charles, le dernier de la bande, revient après 10 ans d’exil sur Paris, annoncer son mariage. Francesco lui aura-t-il pardonné sa liaison avec sa sœur 10 ans auparavant ?

+33 6 88 23 16 03 Los muchachos

