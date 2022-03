Comédie “Jambon Beur” Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Comédie “Jambon Beur” Six-Fours-les-Plages, 9 avril 2022, Six-Fours-les-Plages. Comédie “Jambon Beur” Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

2022-04-09 – 2022-04-09 Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Un couple tranquille de bobos, un gars de la cité…Trois personnages déjantés pour vous servir une comédie pimentée !



Anne-Myrtille est une jolie jeune femme, mal-aimée mais dévouée à Jean-Charles, comédien has-been et d’une goujaterie totale. http://www.fantaisie-prod.com/ Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages Departement Var

Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages/

Comédie “Jambon Beur” Six-Fours-les-Plages 2022-04-09 was last modified: by Comédie “Jambon Beur” Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 9 avril 2022 Six-Fours-les-Plages Var

Six-Fours-les-Plages Var