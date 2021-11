Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme, Saint-Jean-en-Royans Comédie itinérante : Je suis une fille sans histoire Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Jean-en-Royans

Comédie itinérante : Je suis une fille sans histoire Saint-Jean-en-Royans, 15 décembre 2021, Saint-Jean-en-Royans. Comédie itinérante : Je suis une fille sans histoire Saint-Jean-en-Royans

2021-12-15 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-15

Saint-Jean-en-Royans Drôme À l’heure de la chasse aux fake news et du complotisme généralisé, raconter des histoires n’a jamais paru autant suspect. Avec Je suis une fille sans histoire, Alice Zeniter prouve pourtant que l’art du récit est une science à ne pas sous-estimer +33 4 75 48 55 48 Saint-Jean-en-Royans

dernière mise à jour : 2021-09-08 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Jean-en-Royans Autres Lieu Saint-Jean-en-Royans Adresse Ville Saint-Jean-en-Royans lieuville Saint-Jean-en-Royans