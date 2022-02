Comédie Intrigues à la Cour Royale Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Comédie Intrigues à la Cour Royale Cassis, 17 novembre 2022, Cassis. Comédie Intrigues à la Cour Royale Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

2022-11-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-17 22:00:00 22:00:00 Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis Intrigues à la cour royale

Commedia dell’arte

Auteur : Ali Bougheraba

A sa mort, Louis XIII laisse derrière lui une France déchirée par les guerres de religion que l’Europe entière courtise.

Dans ce climat délétère, le royaume doit être dirigé d’une main ferme. Anne d’Autriche, Reine de France, avisée par les conseils de Mazarin, son confident privilégié, prend alors les commandes.

Le soir des funérailles, les jumeaux royaux, héritiers du trône, disparaissent. Sans la présence du nouveau Roi le jour de l’intronisation, la France risque une révolution avant l’heure.

Les mousquetaires sont dépassés, la Reine et Mazarin sont perdus, une seule personne va pouvoir sortir le royaume de cette impasse, l’homme au masque de fer…



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre).



Billetterie disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Cassis

ou au Centre Culturel de Cassis.



L’Office de Tourisme accepte les paiements par chèques vacances. Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

