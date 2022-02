Comédie-humour : le couple nuit gravement à la santé Colmar, 25 février 2022, Colmar.

Comédie-humour : le couple nuit gravement à la santé Colmar

2022-02-25 – 2022-02-25

Colmar Haut-Rhin

EUR Un spectacle de Léandre, Jérôme Paquatte et Jean-Marc Magnoni, mis en scène par Léandre avec Léandre et Roxane Michelet.

Pierre est un homme, Roxane est une femme… C’est bien là tout le problème. Ce soir Roxane décide de passer en revue les défauts de son homme… Pour elle, tous les problèmes viennent de lui et uniquement de lui. Au cours de la soirée ce petit jeu va se retourner contre elle.

Le couple nuit gravement à la santé est une pièce interactive qui se joue autant sur le plateau qu’au dehors. Il ne s’agit pas d’un spectacle d’improvisation, mais bien d’une pièce au déroulement multiple. Tout au long de la pièce, les spectateurs peuvent intervenir pour modifier la suite du spectacle…

+33 3 89 20 29 02

Colmar

