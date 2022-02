Comédie « Heureuses » Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Comédie « Heureuses » Six-Fours-les-Plages, 2 avril 2022, Six-Fours-les-Plages. Comédie « Heureuses » Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

2022-04-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-02 22:00:00 22:00:00 Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Fantaisie Prod et la Cie Mes Cliques et mes Claques Présentent :

HEUREUSES, une comédie de Valérie Mailho & Sylvie Remy http://www.fantaisie-prod.com/ Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages Departement Var

Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages/

Comédie « Heureuses » Six-Fours-les-Plages 2022-04-02 was last modified: by Comédie « Heureuses » Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 2 avril 2022 Six-Fours-les-Plages Var

Six-Fours-les-Plages Var