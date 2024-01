Comédie Gonflée à bloc Salle des Fêtes Mios, vendredi 9 février 2024.

Comédie Gonflée à bloc Salle des Fêtes Mios Gironde

Venez découvrir la nouvelle comédie décalée sur la grossesse « Gonflée à bloc » Vendredi 9 février à la Salle des Fêtes de Mios à 20h30.

Le pitch :

Ils vont devenir parents… Oui, parents ! Ils ont du mal à le réaliser, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont neuf mois pour en prendre pleinement conscience ! Est-ce l’épreuve ultime pour un couple ? Ou l’événement qui renforcera leur amour our toujours ?

Entre fringales, émotions surdéveloppées, libido qui joue les montagnes russes, crises existentielles et réflexions, suivez le quotidien de ces deux futurs parents qui s’apprêtent à vivre le plus beau chamboulement de leur vie. Cela implique, bien sûr, de d’abord paser par quelques crises… car c’est comme ça qu’on s’aime !

Une comédie de la Cie Coeur de Scènes

Tarif 12€ (8€ étudiants et moins de 18 ans / 4€ tarif réduit / Gratuit pour les de 16 ans)

Billeterie en ligne.

Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 23:30:00



