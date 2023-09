JE REVIENS DE LOIN Comédie Française – Studio Paris, 21 septembre 2023, Paris.

JE REVIENS DE LOIN 21 septembre – 29 octobre Comédie Française – Studio

JE REVIENS DE LOIN de Claudine Galea

Mise en scène Sandrine Nicolas

Avec Françoise Gillard, Pierre Louis-Calixte, Adrien Simion, Léa Lopez

Production: Comédie Française

Rarement le théâtre de l’intime révèle le monde invisible qui nous déborde avec une telle pulsion de vie. « Je reviens de loin » est le récit d’une femme, Camille, qui raconte sa fuite.

Elle a quitté sa famille – son compagnon et leurs deux enfants – et revient là où ils ont vécu, imaginant leur vie sans elle. Autrice associée au Théâtre Nanterre-Amandiers depuis 2021 et au Théâtre national de Strasbourg depuis 2015, Claudine Galea est très présente ces dernières années sur les scènes théâtrales. Cette écrivaine à suivre ou à découvrir sera également à l’affiche avec un texte inédit, Trois fois Ulysse, que Laëtitia Guédon mettra en scène en avril 2024 au Théâtre du Vieux-Colombier.

Sandrine Nicolas, qui met habituellement en scène ses propres textes au sein de la compagnie Échos Tangibles, a choisi pour sa première collaboration avec la Troupe cette pièce qu’elle décrit comme une sonate avec ses différents mouvements, passant de scènes dialoguées à des voix intérieures. En maintenant un suspense peu ordinaire, l’intrigue progresse entre passé et futur, évolue entre imaginaire et réalité, avec d’un côté Camille seule, et de l’autre Marc, Lucie et Paul dans leur quotidien entaché de son absence. La metteuse en scène a été captivée par ce qu’inspirent ces personnages, à la fois réels et fantômes. Elle évoque une scénographie sonore et visuelle, dans une esthétique entre ombre et lumière, faisant référence à L’Éloge de l’ombre de Junichirô Tanizaki : « Nous créons de la beauté en faisant naître des ombres dans des endroits par eux- mêmes insignifiants. »

